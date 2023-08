Leader Giroud: "Questa è la mentalità del Milan: mai mollare e sempre lottare fino alla fine"

Olivier Giroud, oggi autore di una doppietta, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino. "Possiamo competere e fare bene in Champions, in Serie A e anche in Coppa Italia. Abbiamo tante qualità con questi giovani giocatori che abbiamo preso. Abbiamo tante soluzioni”.

Com’è il nuovo gruppo? “Per me la cosa più importante è lo spirito di squadra, e i ragazzi che sono arrivati hanno questo spirito. È la mentalità del Milan, mai mollare e sempre lottare fino alla fine”.