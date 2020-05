Leader Reina: se parte Gigio può essere il titolare

Pepe Reina è una garanzia, il leader assoluto dello spogliatoio rossonero in momenti difficili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del portiere spagnolo, attualmente in prestito all’Aston Villa. Ha un ingaggio “pesante”, ma se c’è qualcuno che può guidare il Milan in caso di addio di Donnarumma questo è proprio Reina. L’estremo difensore iberico potrebbe diventare il titolare in caso di addio di Gigio.