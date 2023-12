Leao a caccia di gol in trasferta: in Europa l'ultimo segnato più di un anno fa

Manca sempre meno a una delle partite più importanti dell'attuale momento rossonero: la sfida di mercoledì sera in casa del Newcastle può rappresentare un vero e proprio spartiacque per il percorso dei rossoneri in questa stagione. Per il Milan un solo credo: vincere e sperare di ricevere buone notizie dall'altra gara, quella tra il Dortmund e il PSG. Buone notizie per i ragazzi di Pioli arrivano dall'infermeria, con Rafa Leao finalmente recuperato e in cerca di una possibile maglia da titolare contro gli inglesi. La notizia di giornata riguarda ovviamente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ma è anche giusto soffermarsi su un curioso e poco positivo dato che vede il rendimento del numero dieci in trasferta nelle partite di Champions League.

Infatti, l'ultima rete siglata in Champions e lontano da San Siro dall'esterno portoghese, risale alla sfida contro la Dinamo Zagabria vinta dai rossoneri per 4-0: era il 25 ottobre 2022. Il possibile ritorno di Leao dal primo minuto, in Champions League, mercoledì sul campo del Newcastle potrebbe dunque portare nuovamente la gioia del gol al portoghese, già a segno a San Siro contro il PSG.