Leao a caccia di gol: l'ultimo in rossonero il 23 settembre

Rafa Leao è in cerca del gol che lo potrebbe sbloccare nuovamente in questa, finora positiva stagione nel Milan. L'ultimo sigillo in Serie A contro il Verona il 23 settembre, successivamente una buona prestazione a Dortmund ma senza trovare gol e assist, una prestazione anonima da subentrato nella vittoria di Cagliari e i due preziosi assist nel 2-0 contro la Lazio. Anche a Genova il portoghese è entrato a partita in corso, contro la Juventus però sarà la giusta occasione per ritornare a gonfiare la rete.