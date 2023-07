Leao a DAZN: "Punto a segnare 20-25 gol quest'anno. Pulisic? Abbiamo bisogno di giocatori che fanno la differenza come lui"

Rafael Leao è stato intervistato da DAZN e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sulla nuova stagione: "Sono sereno, ma anche con la consapevolezza di dover fare bene per aiutare la mia squadra ad arrivare a quel livello che non abbiamo raggiunto nell'ultima stagione".

Sul numero 10: "Qui lo hanno indossato tanti grandi giocatori come Seedorf e Rui Costa. Chi indossa questo numero è il giocatore che rappresenta la squadra. Sento la responsabilità di portare i miei compagni a vincere qualcosa di importante".

Su Giroud: "Mi dice che dopo che faccio un gol devo provare a farne un altro. Mi dice di non mollare mai, di chiedere sempre il pallone e di sfruttare le mie qualità. Tutti si aspettano tanto da me, è una cosa positiva per me. E' uno stimolo".

Su Pulisic: "E' molto bravo, è un giocatore importante che può alzare il nostro livello. Il Milan ha bisogno di giocatori così, capaci di fare la differenza con la loro qualità".

Su Maldini: "Non mi parlava di cose tecniche, ma dal punto di vista mentale. Arrivare in orario, restare concentrato prima della partite. E' un idolo, mi ha aiutato soprattutto dal punto di vista mentale".

Su quanti gol vuole segnare quest'anno: "Voglio segnare 20-25 gol in questa stagione, è il mio obiettivo. Dribbling e velocità sono le mie qualità, ma sono importanti anche i numeri. Pioli si arrabbia perchè segno poco di testa, stiamo lavorando anche su questo. Spero di fare più gol anche di testa".

Sul Pallone d'Oro: "E' un obiettivo personale che vorrei raggiungere. Sto lavorando per arrivarci".