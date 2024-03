Leao a Firenze per la 200ª presenza con la maglia del Milan

Quella di questa sera contro la Fiorentina sarà la 200ª presenza con la maglia del Milan per Rafael Leao. L'esterno d'attacco portoghese era arrivato dal Lille nell'estate del 2019 a titolo definitivo per circa 49,50 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Le ottime prestazioni offerte nel corso di queste cinque stagioni in rossonero hanno permesso a Leao non solo di diventare uno dei giocatori più forti a livello mondiale, ma anche di meritarsi la conferma, con tanto di rinnovo, e vestire la gloriosa maglia numero 10 del Milan.

La prima presenza in assoluto di Leao risale al 25 agosto del 2019, quando il Milan, allora allenato da Giampaolo, perse la partita d'esordio alla Dacia Arena di Udine per 1 a 0 contro l'Udinese. In quell'occasione il portoghese scese in campo per soli 15'. Contando invece solo la Serie A, sono 155 le presenze con la maglia del Milan del fuoriclasse lusitano.