Leao a secco: l'ultimo gol di Rafa due mesi fa esatti

Leao non segna più. Il giocatore di maggior talento della rosa rossonera non trova il gol oramai da due mesi esatti: era il 14 gennaio e si giocava in Puglia contro il Lecce. Il portoghese segnò il gol che diede il via alla piccola rimonta rossonera da 2-0 a 2-2. Da quel momento Rafa non è più riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori nè in campionato, nè in Champions League.