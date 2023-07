Leao a Sky: "Patto d'amore col Milan. Avevo già deciso di rinnovare, non ci ho pensato tanto"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport durante la tournèe che i rossoneri stanno sostenendo negli Stati Uniti: "È un patto d'amore col Milan, nella mia testa c'era giò la decisione. Non ci ho pensato tanto. Era una questione di tempo. Proma del contratto volevo andare in finale di Champions League, ma purtroppo non è successo. In generale. comuqnue, è stato un anno importante per me: ho consolidato ciò che posso fare facendolo vedere a tutti".

L'intervista integrale a Rafael Leao andrà in onda domani sempre su SkySport.