Leao a SportMediaset: "Con la grinta i risultati arrivano. Questo è il momento migliore della mia stagione"

Nel post partita di Como-Milan, l'autore del gol vittoria Rafael Leao è intervenuto in mix zone ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Partita difficile contro un avversario che ha buone caratteristiche. L'allenatore è bravo, loro giocano bene. Devo anche mandare forza a loro perché meritano un posto ancora migliore in classifica. Il mister ci ha preparati bene alla partita. Il campo era piccolo, sapevamo che poteva essere una difficoltà che potevamo trovare contro di loro che giocavano bene. Dovevamo pressarli bene perché gli piace giocare, ma poi alla fine è stata la grinta, la volontà e quello che di sempre: questo nuovo allenatore, Conceiçao, ci ha portato questo. Oggi abbiamo giocato bene, ma alle volte quando uno non gioca bene ma mette la grinta fino alla fine i risultato arriva. Secondo me abbiamo meritato anche per quello che abbiamo fatto nel primo tempo, anche perché abbiamo fatto due palle gol. Ci è mancata la cattiveria ma alla fine siamo riusciti a fare gol e siamo contenti e questa vittoria ci aiuta a risalire la classifica".

Per te quanto è importante il ritorno al gol?

"Io cerco sempre di fare gol, assist, aiutare la mia squadra. È chiaro che quando fai gol hai sempre la fiducia in alto. Credo che per le altre partite che arrivano, la prossima che è importante per noi, contro un avversario difficile (la Juventus, ndr), ci poterà fiducia ma non solo individualmente. Questa vittoria ha dato a tutti una buona fiducia contro la Juventus ed andare a vincere".

È il tuo momento migliore della stagione?

"Boh, secondo me si. Io cerco sempre di essere al top, non solo individualmente, non solo gol e assist, cerco anche di fare una bella partita, trovare spazi per gli altri, e poi quello diventa più facile che fare gol ed assist perché sto dentro la partita e poi la squadra mi aiuta a mettere le mie caratteristiche a loro favore e così riesco ad aiutarli".

Il gol di Theo voluto o fortunato?

"Voluto, voluto (ride, ndr) ovviamente".

Perché tutte e tre le vittorie sono arrivate nella ripresa?

"Una buona domanda. Alle volte è così. Primo tempo più forti, secondo tempo un po'...dipende. La cosa più importante è che non abbiamo mollato e siamo contenti di uscire di qua con 3 punti".