Leao a StarCasinò: "Il rinnovo con il Milan era una cosa da fare. Questa è casa mia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha rilasciato un'intervista a StarCasinò. Di seguito le dichiarazioni:

Sul sorriso

"Il sorriso è essere sempre contento. Il sorriso è la mia persona. La musica per me è un posto per dire cose che non dico davanti a certe persone".

Sui tifosi

"Quando sono arrivato avevo un po' di pressione ma alla fine con il mio lavoro e dopo gli anni in cui abbiamo fatto bene ho instaurato un grande rapporto con loro. Li devo ringraziare. Parlo a titolo personale ma anche per la squadra. Sono una persona in più anche se non sono dentro il campo. Loro sono molto importanti per noi".

Sul rinnovo

"Penso che anche quando andavo in giro c'erano i tifosi che mi chiedevano di rimanere e stare al Milan. Era giusto ma era una cosa certa. Bisognava trovare solo un accordo. Era una cosa che si doveva fare. Al Milan sono a casa mia. So che posso continuare a fare bene e raggiungere un alto livello e fare grandi cose".

Sul Milan

"Il Milan è una famiglia. Siamo insieme in ogni momento, anche con lo staff"

Sui gol che gli mancano da fare

"Mi manca il gol in rovesciata, è l'unico che mi manca".

Sul modo di giocare

"Alle volte non ho tanto spazio per fare la differenza ma quando ho spazio guardo sempre avanti. Puntare l'avversario è nelle mie caratteristiche e nel mio gioco. Sicuramente posso fare più gol di testa. Secondo me devo allenarmi di più in questa situazione qua".

Sui giocatori che apprezza di più

"Danilo è forte e veloce. Ha fisicità. Fra gli attaccanti Giroud, è un giocatore intelligente. Palla al piede è forte e fa tanti gol. Ci mancava tanto un centravanti così. Oli è stato fortissimo".

Sul processo di crescita

"Sapevano che avevo talento ma mi mancava la consistenza in alcune partite. Adesso sono più maturo. La squadra mi dà fiducia anche prima delle partite. Sapere che i miei compagni e il mio allenatore mi chiedano certe cose mi dà fiducia, non mi mette pressione".

Su Pioli

"Pioli mi ha aiutato tanto mentalmente. Mi ha detto di essere concentrato. Il rapporto con lui è molto importante. Mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. Sono il giocatore di oggi grazie a lui".

Sul futuro

"Voglio portare il Milan a vincere lo Scudetto. La prima volta che ho vinto un campionato è stato incredibile. Voglio vivere ancora questa sensazione qua. Penso che possiamo farlo ancora. Abbiamo la squadra e un gruppo incredibile. Il club sta facendo un grande lavoro. Dobbiamo migliorare di anno in anno per andare avanti anche in Champions League, dove siamo arrivati in semifinale. Voglio anche vincerla la Champions League. Così come la Coppa Italia. Dobbiamo portare tutto a casa. Stiamo creando una squadra forte. Adesso stiamo facendo bene e possiamo fare ancora grandi cose".