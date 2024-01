Leao, adesso è caccia al gol in Serie A: i numeri stagionali del portoghese

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria in Coppa Italia per 4-1 contro il Cagliari di Mister Claudio Ranieri. Tante note liete tra i rossoneri: dai giovani Chaka Traorè, Simici e Jimenez alla conferma con doppietta di Luka Jovic, protagonista di un vero e proprio magic momento in questo ultimo periodo. Nell'ultima partita si è aggiunto alla lista dei marcatori anche Rafa Leao. Infatti, Prima di quello siglato contro il Cagliari, l'ultimo squillo ufficiale del portoghese era stato nel match di Champions League contro il PSG, vinto dai rossoneri 2-1: era il 7 novembre. Il numero dieci rossonero ha voglia di tornare a segnare anche in Serie A (l'ultima rete a settembre) per riprendere il proprio percorso di crescita e aiutare il Milan in questo nuovo, e si spera, positivo 2024.

I numeri di Leao in stagione: in questo momento sono 5 i gol segnati dal portoghese (3 in Serie A e 2 tra Champions e Coppa Italia) con 4 assist e un rigore procurato.