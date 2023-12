Leao amareggiato: "Volevamo andare avanti ma purtroppo non è stato possibile. Il sogno europeo continua"

"L'obiettivo era andare avanti in Champions League ma purtroppo non è stato possibile... Il sogno in Europa continua!! ❤️ Felice di essere tornato " Questa la didascalia del post con cui Rafael Leao ha commentato la partita contro il Newcastle giocata ieri dal Milan. I rossoneri dovevano vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi, e il loro l'hanno fatto: il punteggio di 2-1 finale però non è stato sufficiente, perché il Paris Saint Germain ha pareggiato contro il Borussia Dortmund.

Ora il Milan e Leao si concentreranno sul sogno europeo che continua, come lo stesso portoghese scrive: il Milan avrà una chance in Europa League, e sia Pioli che il suo numero 10 sono stati chiari ieri sera nelle dichiarazioni post partita: "Cercheremo di vincerla" hanno detto entrambi.