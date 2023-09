Leao bocciato dalla Gazzetta, 4.5 in pagella: il giudizio di Lugi Garlando

Rafael Leao è stato bocciato per la sua prestazione contro il Newcastle dalla Gazzetta dello Sport. Lugi Garlando ha rifilato un 4.5 al portoghese, indicandolo anche come peggiore in campo. Questo il suo giudizio: "Una leggerezza assurda quel colpo di tacco, nel momento di massima vulnerabilità del Milan, dopo il derby. Un vero leader non lo fa".