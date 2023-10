Leao: "Capitano del Milan e della nazionale? Sarebbe un momento importante per me e per la mia carriera"

Intervistato in conferenza stampa durante il ritiro con la propria nazionale, Rafa Leao ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Quest'anno sei stato capitano del Milan. Ti piacerebbe esserlo anche con la Nazionale?

"Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa. Ma sarebbe motivo di grande orgoglio per me".

Cosa può fare il Portogallo al prossimo Europeo?

"Dobbiamo pensare partita per partita. Giocheremo in casa, al Dragão. Non possiamo già pensare al futuro. Se vinciamo la partita di venerdì allora sì, possiamo pensare a quello. Per ora siamo concentrati sulla partita di venerdì".

Visto quello che hai fatto al Milan, senti di dover essere titolare?

"Come dico sempre sono molto felice di essere qui, sento la fiducia del mio allenatore. Io do sempre il massimo. Sono qui e sono una persona in più che può aiutare".