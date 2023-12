Leao chiude i gironi di Champions come terzo miglior dribblatore (ma con una gara in meno)

I giorni di Champions League si sono chiusi questa settimana. L'esito, per il Milan, è stato amaro: i rossoneri sono arrivati terzi nel loro girone e, per colpa della differenza reti, sono costretti a retrocedere in Europa League. Ma il rammarico c'è più per le prime due partite del girone, gettate un po' al vento dalla squadra di Pioli.

Un motivo per sorridere, anche se in modo un po' stiracchiato, c'è comunque: Rafael Leao si è confermato tra i migliori dribblatori del globo. Infatti, al termine della fase a gruppi, Leao è terzo nella classifica dei dribbling riusciti: davanti a lui solo Kvaratskhelia e Mbappè che hanno giocato una gara in più e non hanno avuto partite appena rientrati da un infortunio.

Le prime tre posizioni:

Kvaratskhelia, 46

Mbappè, 44

Leao, 36