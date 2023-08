Leao con la 10, Di Gennaro: "Vuol dire avere personalità. Vuole fare la differenza"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Questo il suo parere sulla scelta di Rafael Leao di prendere la maglia numero 10 per questa nuova stagione: "Per me vuol dire avere personalità. Il 10 è per tutti il numero più importante, quello più rappresentativo. Lo ha indossato gente come Savicevic, Rui Costa, come Rivera. Vuol dire che vuole incantare. Ha acquisito mentalità e personalità. Ha preso il 10 perché ha capito che vuole fare la differenza…"