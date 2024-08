Leao: "Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato. Questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato"

Su Instagram, Rafael Leao ha pubblicato un messaggio che spiega le immagini del "Tardini" durante Parma-Milan che lo ritraggono mentre zittisce una parte del settore del tifo milanista dopo l'assist per Pulisic: "Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud , perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta . Onoriamo questa maglia dall'inizio alla fine di ogni partita".

Il portoghese, inoltre, ha precisato una questione sul suo modo di giocare: "Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata ora è concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi".

IL TABELLINO

Di seguito il tabellino di Parma-Milan:

PARMA-MILAN 2-1

MARCATORI: 2' Man (P), 66' Pulisic (M), 77' Cancellieri (P)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez (75' Cyprien), Sohm (59' Cancellieri); Man (75' Almqvist), Bernabé, Mihăilă (70' Del Prato); Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Camara, Hainaut, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (67' Emerson), Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah (67' Fofana), Pulisic (86' Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (86' Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pavlovic (M), Emerson (M), Loftus-Cheek (M)

RECUPERO: 3' pt, 5' st