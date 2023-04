Leao, contro il Lecce arrivata la quarta doppietta in Serie A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è stato il grande protagonista della vittoria del Milan sul Lecce per 2-0: con una doppietta il talento portoghese ha regalato i tre punti al Milan che in campionato mancavano in casa dalla sfida contro l'Atalanta del 26 febbraio scorso. Si tratta per Leao delle quarta doppietta in campionato con il Milan: l'ultima a San Siro era arrivata a inizio stagione nerl derby di andata.