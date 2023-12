Leao, da Salerno a Salerno: l'anno scorso quel gran gol a Ochoa

vedi letture

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma domani sera a Salerno contro i ragazzi di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una sconfitta per 4-1 sul campo dell'Atalanta, giocando però un buon calcio e riuscendo anche a condurre il vantaggio a fine del primo tempo. I rossoneri, che saranno orfani di Musah, Pobega e Okafor vogliono concludere il 2023 con una vittoria dopo la bella prestazione fatta a San Siro contro il Monza.

Focus speciale che riguarda Rafa Leao, da poco rientrato dall'infortunio subito contro il Lecce l'11 novembre. Per il portoghese, l'ultima rete siglata in campionato risale ad ottobre (Milan-Verona) e quella contro la Salernitana, domani sera potrebbe essere la partita giusta per potersi nuovamente sbloccare. Proprio contro i granata, nella passata stagione Leao siglò un super gol a discapito di Ochoa, che fu saltato in velocità dall'ex numero 17 rossonero bravo poi a depositare la palla in rete a porta vuota. Era il 4 gennaio 2023 e i rossoneri vinsero 2-1 grazie ai gol di Leao e Tonali.