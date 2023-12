Leao: "Deluso per il palo, sarebbe stato importante tornare col gol"

Rafa Leao, oggi di ritorno da titolare dopo l'infortunio muscolare alla coscia, è andato vicino al gol in più occasioni. La più clamorosa il palo colpito, tutto solo, a metà ripresa sul risultato di 1-1.

Queste le dichiarazioni a Prime Video del portoghese in merito all'episodio:

Cosa hai pensato sul palo? “Deluso, era importante per me tornare col gol. La cosa più importante era continuare in Champions League, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a quell’obiettivo lì. Però continuiamo in Europa e va bene così”.