Leao: "Devo migliorare nella finalizzazione. Per essere tra i top devo segnare di più"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano per Sport.xyz. Queste le sue dichiarazioni, con l’intervista disponibile integralmente sul canale YouTube del giornalista italiano.

Quando capisci che è il momento giusto per fare una delle tue finte, uno dei tuoi dribbling? “Istinto. Giocando per strada con i miei amici, guardando i miei idoli come Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, provandole continuamente in campo quando ero più piccolo. Ora sto provando a migliorare nella mia finalizzazione. Mi sento un attaccante, uno che deve finalizzare: in quei momenti devi rimanere freddo e concentrato. Devo migliorare”.

C’è qualcosa in cui vuoi migliorare in modo particolare? “La finalizzazione, penso di poter segnare più gol. Per essere tra i top devo segnare ed essere più decisivo davanti al portiere”.