Leao: "Devo stare più dentro alle partite e fare sempre qualcosa di importante quando mi arriva la palla"

In merito al suo momento, Rafael Leao ha spiegato a Milan TV e alla Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole contro il Barcellona: "A volte può capitare in una partita di ricevere pochi palloni, ma deve sempre cercare di trasformarli in gol o assist. Devo stare più dentro alle partite. Giocare con il Barcellona non è facile, tengono tanto la palla. Quello che conta è fare qualcosa di importante quando mi arriva la palla. Ci sono partite in cui abbiamo di più il possesso della palla e quindi tocco più palloni, altre volte meno e quindi devo aspettare il momento giusto per fare male agli avversari".