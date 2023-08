Leao dopo il Barça: "E' stato un buon test, ci stiamo preparando bene per la stagione che sta per iniziare"

Dopo l'amichevole contro il Barcellona, Rafael Leao ha dichiarato a Milan TV e alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo giocato contro una grande squadra che sa palleggiare e a cui è difficile rubare la palla. Siamo stati compatti, purtoppo abbiamo preso un gol che era difficile da parare. Però in generale la squadra ha fatto bene, abbiamo creato ma purtroppo non abbiamo fatto gol. E' stato un buon test, ci stiamo preparando bene per la stagione che sta per iniziare".