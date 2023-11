Leao e Calabria infortunati: nelle prossime ore gli esami strumentali

Come già sottolineato nel post partita di Lecce-Milan da MilanNews.it (LEGGI QUI), nelle prossime ore sia Rafael Leao che Davide Calabria si sottoporranno a esami strumentali che saranno in grado di valutare con più precisione la gravità degli infortuni che li hanno colpiti al Via del Mare. Per il portoghese la prima diagnosi parla di un risentimento al flessore destro; per l'italiano invece si tratta di un affaticamento al flessore sinistro.

Entrambi, in base all'esito dell'esame, risponderanno o meno alla convocazione delle rispettive nazionali.