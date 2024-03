Leao e Florenzi oggi titolari: non saranno a disposizione contro l'Empoli

Se Stefano Pioli ieri, alla vigilia della partita contro lo Slavia Praga che questa sera si giocherà a San Siro alle ore 21 ed è valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, veniva dato come in dubbio su un paio di decisioni per la formazione titolare - Kjaer in vantaggio su Tomori, Reijnders in vantaggio su Bennacer - su un paio di giocatori non ci sono mai stati grossi dubbi. Si tratta di Alessandro Florenzi e Rafael Leao che questa sera, con ogni probabilità, saranno titolari e potrebbero anche rimanere in campo per tutti i 90 minuti di partita.

La motivazione è molto semplice. Sia Florenzi che Leao sono stati ammoniti nel corso dell'ultima gara di campionato all'Olimpico contro la Lazio e per loro, che erano diffidati, è scattata la squalifica che li terrà fuori dai disponibili di Pioli per la partita di campionato di domenica a San Siro contro l'Empoli dell'ex Mbaye Niang. Per questa ragione sia per la gara di oggi che per quella di ritorno a Praga, Florenzi e Leao sono favoritissimi per scendere in campo dal primo minuto.