Leao e Giroud stendono il PSG, CorSport: "Il Milan dei capolavori"

vedi letture

Solo una vittoria poteva dare ancora chance reali al Milan per passare il turno in Champions League, e una vittoria è arrivata. I rossoneri battono il Paris Saint-Germain e si rilanciano nel girone, riportando tra le proprie mani il destino e reagendo al meglio ad un periodo negativo tra campionato e coppe. "Il Milan è ancora vivo", scrive il Corriere dello Sport, che approfondisce il successo della squadra di Pioli sui campioni di Francia dell'odiato ex Donnarumma. "La nota più lieta della serata è come il Diavolo è riuscito a vincere. Ovvero non cambiando anima: quella offensiva, aggressiva, nonostante le ultime sbandate", si legge.

Una vittoria che cancella i dubbi. Almeno per ora

Un successo dal peso specifico enorme quello dei rossoneri, che secondo il quotidiano cancella quelli che erano i dubbi emersi nelle ultime settimane, almeno per il momento. Adesso la squadra di Pioli ha bisogno di conferme: Pioli torna protagonista in positivo, con scelte che decidono la partita (RLC sulla trequarti) e un super Leao, trascinatore e in gol in Europa. E il sorriso è generale.