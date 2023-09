Leao e Giroud, uniche luci nei derby: hanno segnato gli ultimi 6 gol contro l'Inter

All'interno della grande batosta subita del Milan ieri sera contro l'Inter, si prova ad appigliarsi a qualche statistica positiva che riguarda Olivier Giroud e Rafa Leao. Sia chiaro: il portoghese come il francese sono naufragati insieme alla squadra nel 5-1 nerazzurro, eppure degli ultimi 6 gol segnati in un derby dal Milan (spalmati su 7 partite), tutti e sei sono stati segnati da Giroud e Leao. Per la precisione tre a testa. Un ruolino di marcia comunque infelice per l'attacco del Milan in generale, specialmente se si considera che che 5 di questi sono arrivati nei due precedenti del 2022.