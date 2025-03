Leao è il miglior giocatore in Europa per dribbling riusciti a partita

Rafael Leao ancora una volta dalla panchina è riuscito a essere decisivo, questa volta contro il Lecce andando a provocare l'azione dell'autogol di Gallo e firmando l'assist per il 3-2 decisivo di Pulisic. Secondo i dati di Sofascore, il calciatore portoghese rossonero è in primo calciatore in Europa per dribbling riusciti a partita con un dato di 3.9. Dietro di lui Kevin dello Shakhtar Donetsk (3.7) e Lamine Yamal (3.5).

Leao è primo anche per gli assist previsti (xA) anche in relazione a quelli effettuati: sono 5.64 gli assist previsti e 7 gli assist complessivi. Dietro di lui Ademola Lookman dell'Atalanta e Aaron Martin del Genoa.