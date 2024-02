Leao e l'obiettivo Europa League: "Vogliamo vincerla. Importante incominciare a San Siro contro lo Slavia"

Intervistato dai microfoni di SportMediaset in occasione della presentazione del nuovo nuovo libro 'Smile', Rafael Leao ha dato seguito alle dichiarazioni delle scorse settimane dei suoi compagni e di mister Pioli confermando l'Europa League come il principale obiettivo stagionale del Milan. Queste le dichiarazioni del 10 rossonero.

C'è l'Inter che ha un grande vantaggio. Non so se state ancora pensando allo scudetto ma, c'è un modo per cui un trofeo internazionale possa valere più di uno nazionale? L'obiettivo Europa League..."L'obiettivo è vincerla. Adesso abbiamo la partita contro lo Slavia Praga in casa nostra. Secondo me è stato importante incominciare a San Siro, che abbiamo i nostri tifosi dalla nostra che potranno aiutarci a vincere la partita con la loro spinta".