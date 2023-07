Leao e la passione per la musica: "Mi piace molto rappare, quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello nella vita"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina alcune dichiarazioni di Rafael Leao in merito alla sua carriera da cantante. Ecco le parole dell'attaccante portoghese del Milan: "Mi piace molto rappare, penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello nella vita. Per ora è un passatempo e basta, parlo soprattutto della mia vita e dei sacrifici fatti per arrivare fin qui.

Non mostro mai le mie emozioni e i miei sentimenti, ma attraverso la musica posso farlo. Come è iniziato tutto? Ho creato un mini studio in casa, ho cominciato a imparare e provare, chi era vicino a me mi ha detto che era una passione da portare avanti".