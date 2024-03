Leao ed il significato dietro al titolo 'Smile': "Definisce la mia personalità"

Intervistato dai microfoni di SportMediaset in occasione del lancio del suo nuovo libro 'Smile', Rafael Leao ha spiegato il significato dietro a questo titolo tanto banale quanto ricco di significato, ritagliandosi anche un piccolo spazio per lanciare un messaggio alle nuove generazioni di calciatori che lo prendono come esempio. Queste le sue dichiarazioni.

Rafa sei ancora molto giovane ma hai già sentito la necessità di scrivere un libro, "Smile", perché questo titolo? "Perché definisce la personalità di Rafa. Secondo me non è un libro perché io voglio aggiungere tante cose ancora, ho tutta una carriera davanti, però ho voluto fare questo libro perché c'è tanta gente che non conosce bene Rafa e secondo me questa è un'opportunità per permetterglielo".

Tu sei un messaggio bellissimo, positivo, perché arrivi da un quartiere, hai detto che hai praticato il calcio di strada, adesso sei diventato un giocatore straordinario, hai un grande messaggio per chi sta iniziando questa carriera? "Non mollare mai, ogni allenamento dare il massimo. Migliorare quello che è nelle tue capacità, stare vicino alla famiglia e sognare".