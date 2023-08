Leao estasiato dal San Siro rossonero: "Non ci sono eguali"

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha condiviso su X un video che mostra le torce accese in quel di San Siro nella serata di ieri durante Milan-Torino, quando, a causa di un parziale blackout, i tifosi rossoneri hanno usato i cellulari per illuminare meglio lo stadio creando un'atmosfera molto suggestiva. Il portoghese ha scritto: "Non ci sono eguali".