Leao festeggia: "Ecco come dovevamo partire... con una vittoria!"

Rafael Leao non è stato tra i più brillanti al Dall'Ara, nonostante una prestazione assolutamente sufficiente in cui colpisce anche un palo (dopo una giocata sopraffina) nei minuti finali. Il portoghese ha festeggiato sui propri canali social al termine della gara: "Ecco come dovevamo partire... con una vittoria!"