Leao fondamentale: Rafa è entrato nel 38% dei gol stagionali del Milan

Rafael Leao è il cuore di questo Milan e lo dicono i numeri. L'apporto del portoghese è come sempre clamoroso e, quando è in forma, è davvero difficile lasciare fuori un giocatore come lui. Dei 68 gol stagionali dei rossoneri, siglati in tutte le competizioni, Leao ha contribuito con un gol o con un assist a 26 di questi. Questo equivale a una partecipazione del 38% alle reti del Milan in questa stagione: un numero elevatissimo.