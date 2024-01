Leao ha il mal da tiro in porta: solo tre volte da Milan-Verona

Rafael Leao non segna in campionato da Milan-Verona, partita che si è giocata a San Siro il 23 settembre, ormai quasi quattro mesi fa. Un problema di primaria importanza per il portoghese e per il Milan che necessita del suo numero 10, specialmente se vuole portare a termine gli obiettivi rimasti per questa stagione. Ma a preoccupare maggiormente è il dato sui tiri in porta.

Da quel fatidico Milan-Verona di campionato, Leao ha tirato in porta solamente tre volte in Serie A. Pochissimo. Una volta con la Lazio, una con il Genoa e infine contro il Napoli. Dalla gara del Maradona in avanti, il 10 non ha più impegnato il portiere avversario: e nel frattempo Leao ha giocato sei partite più lo spezzone di Lecce, non poco. Al momento è 64esimo in Serie A per tiri in porta con 8 conclusioni nello spoecchio. Un numero infelice se si pensa che Theo, che ha giocato anche da centrale per almeno un mese, ha raggiunto lo stesso traguardo.