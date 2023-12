Leao ha voglia di gol: l'ultimo in Serie A il 23 settembre

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida, in programma domani alle 12:30 a San Siro contro il Monza di Mister Palladino, con una buona notizia: il ritorno dal primo minuto di Leao in Serie A. Il portoghese infatti, in campionato manca dall'11 novembre, giornata in cui rimediò un infortunio che ha costretto il numero 10 a stare ai box per diverse settimane. Per Leao, una buona prestazione in Champions e quel palo colpito che avrebbe potuto ridare il sorriso e la gioia del gol (l'ultimo proprio in Champions nella vittoria per San Siro 2-1 contro il PSG).

Nella passata stagione, i ragazzi di Pioli vinsero 4-1 a Milano contro il Monza di Palladino, e proprio contro i biancorossi in quel pomeriggio arrivò la rete di Leao, subentrato nella ripresa: che questo possa essere di buon auspicio per il numero 10 del Milan, a secco di gol in Serie A da settembre (Milan-Verona 1-0).