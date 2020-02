Leao, il club e Ibra credono molto nelle sue potenzialità

Rafael Leao è stato il colpo di mercato estivo più caro del Milan, che lo ha pagato 35 milioni di euro dal Lille. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club e Ibrahimovic credono molto nelle sue potenzialità: per la società rossonera, il portoghese è uno dei pochi giocatori in squadra dal futuro garantito, mentre lo svedese lo ha preso sotto la sua ala protettrice e lo sostiene sia in partita che in allenamento.