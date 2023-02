Leao, il gol manca dalla trasferta di Lecce: sei partita senza reti per Rafa

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, nonostante prestazioni convincenti, specialmente nelle ultime uscite tra campionato e Champions, non trova il gol o l'assist dalla partita con il Lecce pareggiata lo scorso 14 gennaio per 2-2. Un assist lo aveva trovato nella partita precedente contro la Roma. Sono dunque sei gare consecutive per Leao senza che il suo nome venga scritto sul tabellino: dopo buone prestazioni, Rafa deve riuscire a tornare anche a essere determinante negli ultimi 16 metri.