Leao: in serata ospite a Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro generazionale

vedi letture

Delusione enorme e rimpianti in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore, forse un pò generoso, all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Per i rossoneri, quella contro i rossoblu è la prima partita di campionato pareggiata a San Siro. Autore di una prestazione tra luci e ombre, Rafa Leao, bravo nel guadagnarsi il secondo rigore nella ripresa, poi sprecato da Theo.

Il portoghese sarà ospite questa sera, a partire dalle 22:40 Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro generazionale dal titolo "Smile".