Leao: "In spogliatoio c'è la musica e, tra l'altro, ora sono tra i compagni che più di altri può selezionare la playlist…"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una particolare (e bellissima) intervista a Tommaso Naccari di GQ Italia, soffermandosi sia sulla sua vita quotidiana in Italia, sua sulla musica che, ovviamente, sul calcio e sul suo Milan.

Cosa è la musica per te?

"Per me la musica è fondamentale, non solo farla. Vivo da solo qua a Milano, quindi è la mia compagnia tutto il giorno. Appena mi sveglio c’è la musica, quando vado all’allenamento c’è la musica, persino in spogliatoio c’è la musica, tra l’altro adesso sono anche tra i compagni che più di altri può selezionare la playlist… La musica per me vale più che un sound, un sottofondo".