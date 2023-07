Leao, l'album "My life in each verse" supera 500mila streams in 7 giorni

MilanNews.it

Una vacanza in Messico con i besties e un ritorno in Portogallo per salutare amici e famiglia facendo tappa ad uno dei festival hip-hop più grandi d’Europa, il Rolling Loud di Algarve, per staccare la spina dopo una stagione lunghissima e ricca di emozioni, che si è conclusa con una semifinale europea, la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, i quarti di finale al Mondiale in Qatar e con il tanto atteso rinnovo di contratto con il Milan fino al 2028. Senza dimenticare, poi, la pubblicazione del secondo album musicale, "My life in each verse"("La mia vita in ogni strofa", tradotto in italiano), che in una sola settimana ha superato le 500mila riproduzioni sulla piattaforma madre per i melomani, Spotify. Numeri pazzeschi per un'artista emergente qual è Rafael Leao, o meglio, in arte, Way 45.

Un album che da "Início" a "Zona" ha attirato più di 90mila ascoltatori negli ultimi giorni: dalla propria terra natìa fino all'Italia. Sì, anche il nostro paese, perché Rafa, per chi ancora non lo sapesse, in "Fede" (traccia numero 6, clicca qui per ascoltarla su Spotify) ha cantato anche in lingua italiana, allargando così il proprio pubblico anche alla nazione che lo culla da quattro anni. Tracce che, inoltre, stanno spopolando anche nei video sui social: tanti, per esempio, i reel su Instagram che hanno in sottofondo una delle canzoni del nuovo numero 10 rossonero, tra cui anche uno recente dell'account ufficiale della Nazionale del Portogallo.

Ma quali sono, al momento, le tracce più ascoltate dal pubblico di Way 45 nel nuovo album pubblicato in collaborazione con 608 Records? Ecco, di seguito, la Top 5:

1. Layah (feat. Salah)

2. V.E.U.L (feat. Soarito)

3. Fede

4. Início

5. Lifestyle (feat. YeezYuri)