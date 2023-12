Leao, l'allergia dal gol si fa più forte. Raggiunto da Tomori e Jovic in classifica

L'allergia dal gol di Rafael Leao si sta intensificando. Anche ieri contro la Salernitana il portoghese non è riuscito a trovare il gol e oggi sono esattamente tre mesi dall'ultima volta in campionato. Era il 23 settembre e i rossoneri battevano il Verona 1-0 a San Siro proprio con un guizzo del numero 10. L'ultimo gol in generale, invece, risale alla partita con il Psg, l'ultima giocata prima dell'infortunio a Lecce.

Numeri che iniziano a preoccupare, nonostante poi Leao si sia reso determinante anche in altri modi: con il Newcastle, con il Monza e anche ieri entra nelle azioni dei gol rossoneri. Fa specie però vedere che con le rispettive reti segnate ieri sera, sia Tomori che Jovic abbiano raggiunto Rafa per gol segnati in campionato quest'anno, tre a testa.