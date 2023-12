Leao, l'ultimo gol in A risale a tre mesi esatti fa. Giocò da capitano

La partita di questa sera in casa della Salernitana è cruciale per il Milan dal punto di vista della classifica. Importante sarà anche per Rafael Leao che sta cercando di ritrovare il feeling con il gol in Serie A che manca da troppo tempo. Per l'esattezza l'ultima rete è arrivata il 23 settembre scorso: tre mesi fa esatti. Si giocava Milan-Verona, i rossoneri vinsero 1-0 e il portoghese indossava la fascia da capitano.

Nel mezzo non si può dire che non siano mancate le buone prestazioni tra Champions e campionato: non ultima quella contro il Monza, in cui è andato a referto con un bell'assist per Simic. Chiaramente da Leao, però, ci si aspetta sempre qualcosina in più e in questo caso ci si aspetta il gol. Chissà che il ritorno di Ibrahimovic non possa essere di buon auspicio.