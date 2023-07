Leao: "La 10 come Gullit? Non posso compararmi a un giocatore così"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport e da La Gazzetta dello Sport dal ritiro rossonero negli Stati Uniti.

"La 10 come Gullit? Ho visto un paio di suo video, era fortissimo uno contro uno, veloce. Solo che non posso compararmi a un giocatore così, mi manca ancora molto per arrivare a quel livello".