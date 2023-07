Leao: "La numero 10 è importante, ti da responsabilità. Al Milan sto bene con tutti i miei compagni"

© foto di Ac Milan

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Rafael Leao parla del suo nuovo numero di maglia, la 10: “È un numero importante, un numero che ti porta delle responsabilità. Dopo 4 anni nel club, poter usare un numero così importante… Voglio dare il massimo anche come forma di ringraziamento per il mio club, che mi dà l’opportunità di usarlo e di avere la responsabilità di aiutare la mia squadra”.

Il mio compagno preferito al Milan? “Sto bene con tutti… Bennacer, Alexis (Saelemaekers, ndr), Bakayoko, Maignan, Adli, Ballo-Touré…”.