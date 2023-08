Leao lucido: "Nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza"

Lunga intervista concessa a ESPN per Rafael Leao, che dagli ultimi giorni di ritiro negli Stati Uniti parla delle differenze con la scorsa stagione:

“Credo che avremo più opzioni quest’anno, soprattutto in attacco ed a centrocampo. Nella scorsa stagione non ne avevamo così tante. Nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza. In questa stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti con Pulisic, Loftus-Cheek. Questi giocatori alzano il livello della squadra e sono molto contento di averli con noi“.