Leao: magia, velocità e una stagione ancora da protagonista

Archiviata la bella vittoria dei rossoneri contro il Verona, 3-1 grazie alle reti di Theo, Pulisic e Chukwueze, eccoci nuovamente pronti ad affrontare la pausa per le Nazionali con il prossimo Euro2024 sullo sfondo di quella che sarà un'estate ricca di calcio ed emozioni. I ragazzi di Stefano Pioli, a meno di clamorosi cambiamenti, hanno da tempo ormai blindato un posto in Champions per la prossima stagione, togliendosi anche lo sfizio di aver recuperato 10 punti alla Juventus, ora terza a -3 proprio dai rossoneri.

Si è parlato anche tanto, forse troppo, della stagione di Rafa Leao, sicuramente non impressionante e meno concreta dal punto di vista realizzativo rispetto alle due precedenti. In realtà però il numero 10 rossonero è sempre stato un vero e proprio punto fermo dell'attuale Milan, concedendosi qualche pausa durante una stagione difficile ma non totalmente negativa da parte della squadra.

I numeri di Leao parlando da soli: fin qui 10 reti stagionali, 10 assist e due rigori procurati nonostante un lungo e difficile digiuno da gol in Serie A durato per diversi mesi. Rafa è questo, un meraviglioso purosangue con pregi e difetti, è velocità, è magia, è il sorriso per il gioco del calcio. Nessuno può e deve contestare il parere personale dei tifosi, ma quando Leao sta bene, il Milan viaggia e crea, segna e concretizza, e sarà fondamentale riprendere bene dopo la sosta in vista di un finale di stagione ricco di partite e momenti da vivere insieme.