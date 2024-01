Leao: "Maldini e Ibra fondamentali per me, sono sempre stati esigenti"

Rafael Leao ospite questa sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa soprattutto per presentare il suo libro generazionale dal titolo "Smile".

Questo un breve estratto dell'intervista riguardante Maldini e Ibrahimovic: "Sono due figure forti, sempre molto esigenti con me e che sono state importanti per me nel Milan. Con Paolo rapporto bellissimo, è stato lui il primo a chiamarmi e mi ha sempre aiutato molto, mi manca e gli devo molto. Zlatan è incredibile, è forte e ci ha aiutato molto come giocatore, ma anche come dirigente è sempre vicino alla squadra, siamo felici di averlo ancora con noi".