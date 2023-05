Leao martedì ci sarà. Ma dovrà esserci anche il resto del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana da dimenticare per il Milan, fatta eccezione per i tre punti conquistati contro la Lazio. Infortunio a due dei giocatori migliori, uno, Bennacer, ha finito la stagione, e sconfitta senza appello nella semifinale di andata contro l'Inter. Per provare l'impresa nel ritorno di martedì i rossoneri si aggrappano a Rafael Leao e alla speranza che possa ritornare dal primo minuto.

Leao ci sarà...

In merito alla presenza del talento portoghese nell'euroderby di ritorno il Corriere della Sera questa mattina in edicola rassicura tutti e scrive: "Tranquilli: martedì ci sarà". Dunque la speranza a cui si era appellato Stefano Pioli nel post partita della gara di andata dovrebbe essere esaudita con il giocatore più forte della rosa rossonera che ritroverà il suo posto nell'undici titolare. Si aspettano segnali da Milanello nei prossimi giorni e si attende di rivederlo in gruppo. Intanto segnali positivi arrivano dal fronte rinnovo: pare ormai tutto fatto e l'ufficialità potrebbe arrivare dopo la Champions. Ma prima, appunto, c'è una sfida tutta da giocare e un'impresa (non facile) da tentare a ogni costo.

...e il Milan?

Considerando che il Leao che conosciamo e che abbiamo visto nell'ultimo mese prima dell'infortunio vale probabilmente metà della produzione offensiva rossonera, c'è da dire che da solo non potrà spostare gli equilibri di una semifinale di Champions League (la sua prima) contro la storica squadra rivale. Sicuramente non potrà farlo se il Milan ceh scenderà in campo sarà anche solo lontanamente simile a quello di mercoledì scorso. Dunque va bene il ritorno di Leao ma deve tornare anche il Milan intero: a partire da Pioli fino ad arrivare a tutti gli altri giocatori che scenderanno in campo e che dovranno sopperire anche all'assenza di Bennacer. Il Milan ci crede e anche Scaroni lo ha sottolineato ieri mattina ("Non è ancora chiusa, crediamo nella finale") ma deve scendere in campo.