Leao: "Milano è una bella città, non pensavo neanche così accogliente. Se qualcuno della mia età si trasferisse qui adesso, non vedo dove potrebbe sbagliare"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una particolare (e bellissima) intervista a Tommaso Naccari di GQ Italia, soffermandosi sia sulla sua vita quotidiana in Italia, sua sulla musica che, ovviamente, sul calcio e sul suo Milan.

Come ti trovi a Milano?

"Milano è una bella città, non pensavo neanche così accogliente. Io ci ho messo un po’ ad adattarmi, circa due anni, ma perché non parlavo bene in italiano. Quello è stato l’unico ostacolo. Poi per me è perfetta, il clima è molto simile al Portogallo. Mi piace anche che quando deve far freddo, il freddo lo senti addosso. Come adesso. Se qualcuno della mia età si trasferisse qui adesso, non vedo dove potrebbe sbagliare. Si possono fare un sacco di cose, ci sono molti ristoranti, puoi comprare e appassionarti a qualsiasi cosa. Non è certo una città noiosa. Certo, devo anche dire che la cosa fondamentale è forse trovare le persone giuste con cui viverla, quello è fondamentale. Se ti circondi di persone che non sono giuste, il rischio di perdersi, di distrarsi, è alto…".